Türkiyədə məzar daşına yazılan sözlər insanları təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məzar daşına “Canlı yayım başa çatdı” sözlərinin yazılması müzakirələrə yol açıb. Foto Türkiyənin sosial media seqmentlərində yayılıb. Bəziləri fotonun uydurma olduğunu irəli sürsə də, bəziləri real olduğunu ifadə edib. Məzar daşına əyləncəli sözlərin yazılması sosial media istifadəçiləri tərəfindən tənqid edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.