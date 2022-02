Dünyada koronavirusa yoluxma sayı 400 milyonu ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın federal və yerli hakimiyyət orqanlarının, eləcə də medianın məlumatlarını ümumiləşdirən Cons Hopkins Universiteti məlumat yayıb.

Son məlumata görə dünyada qeydə alınan COVID-19-a yoluxma hallarının sayı 400 244 031-ə çatıb. Virusun qurbanı olan şəxslərin sayı isə 5 782 786 nəfər olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.