İsveç hökuməti koronavirusa görə tətbiq etdiyi bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırır. Metbuat.az xəbər verir ki, qərar çərşənbə günü, fevralın 9-dan qüvvəyə minəcək. Bu barədə TASS məlumat yayıb .

Hakimiyyət bu addımını ölkədə peyvəndin yüksək səviyyədə olması ilə izah edib. Qeyd edək ki, statistikaya əsasən artıq daha az isveçli koronavirusun ağır formaları ilə xəstələnir və reanimasiya şöbələrinə yerləşdirilib.

Aidə Fərzəliyeva / Metbuat.az

