Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və moldovalı həmkarı Niku Popesku arasında görüş başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tviter səhifəsində məlumat yayılıb.

Bildirilib ki, Ceyhun Bayramov Moldovanın xarici işlər və Avropaya inteqrasiya naziri Niku Popeskunu XİN-in binası önündə qarşılayıb.

