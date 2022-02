Azərbaycanda ƏRDOĞAN adı verilən körpələr artıb

Son 5 ildə Azərbaycanda yeni doğulan 15 körpəyə Ərdoğan adı verilib.



Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, 2018-ci ildə 2, 2019-cu ildə 1, 2020-ci ildə isə 5 uşağa valideynləri Ərdoğan adı qoyublar.



2020-ci ilin payızında aparılan 44 günlük Vətən müharibəsində Türkiyə prezidentinin Azərbaycana hərtərəfli dəstəyi Ərdoğanın ölkəmizdə daha da populyarlaşmasına səbəb olub.



Elə bunun nəticəsidir ki, 2021-ci ildə 7 azərbaycanlı körpə valideynləri tərəfindən Ərdoğan adlandırılıb.



Qeyd edək ki, Ərdoğan Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyibin soyadıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.