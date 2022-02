İsrail ordusu Suriyadan atılan raketlərə cavab verib.

Metbuat.az SANA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, İsrailin Suriya ordusunun mövqelərini bombalaması nəticəsində 1 hərbçi həlak olub. Hava hücumundan müdafiə sistemləri bir neçə mərminin qarşısını alsa da, hədəfə tuş gələn raketlər də olub. Qeyd edək ki, ötən gün İsrail Suriyadan atılan raketin zərərsizləşdirildiyini bəyan etmişdi.

