2021-ci ildə aktiv vergi ödəyicilərinin sayı 8 %-dək artaraq 665 mini ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov tviter hesabında yazıb.

"Aktiv hüquqi şəxslərin sayı ilin sonuna 100 mini keçib", - deyə o qeyd edib

