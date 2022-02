Taksi sürücüsündən rəzillik: Qadın müştəri lentə aldı - VİDEO

İstanbulda taksi sürücüsü ilə qadın müştəri arasında mübahisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadının yaxınlıqda yerləşən ünvana getmək istəməsi sürücünü qane etməyib. Qadın, sürücüdən avtomobili yolun kənarında saxlamasını və enəcəyini bildirsə də, sürücü nəqliyyat vasitəsini yolun ortasında saxlayaraq, müştərinin düşməsini istəyib. Bu səbəbdən tərəflər arasında mübahsiə baş verib. Sürücü, qadın müştəriyə qarşı güc tətbiq edərək, onun əlindən tutub və avtomobildən çıxarıb. Ətrafdakı şəxslər də sürücünün şiddətinə etiraz edib.

Qeyd edək ki, qısa məsafəyə az ödəniş edildiyi üçün taksi sürücülərini qane etmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.