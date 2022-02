İran yeni raketini təqdim edib.

Metbuat.az Təsnim agentliyinə istinadən xəbər verir ki, raketin mənzili 1450 kilometrdir. Raketin digər detalları barədə məlumat verilmir. Vyanada nüvə danışıqlarının davam etdiyi bir vaxtda İranın belə həmlə etməsinə qərbin verəcəyi reaksiya maraq doğurur.

