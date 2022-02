Təyyar Eyvazov “Omikron” ştamının əlamətlərindən danışıb

Digər infeksiyalarda 38-39 qızdırmalarda insanlar halsız olmurdusa, indi 37 dərəcə qızdırmada yorğunluq olur.

bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, infeksionist Təyyar Eyvazov "Omikron" ştamının əlamətlərindən danışarkən deyib:

Onun sözlərinə görə, "Omikron"da xəstəliyin gizli dövrü çox qısadır:

"3-4 gün, nadir hallarda 5 gün çəkə bilər. Buna görə də karantin müddəti 7 günə qısaldıldı. Yoluxuculuq günlərinin sayı da azdır. Hətta bəzi ölkələrdə karantin müddəti 5 günə qədər azaldılıb. Əlamətlərdə də fərqlilik var. Yuxarı tənəffüs yollarının zədələnməsi mövsümi xəstəliklərin simptomları ilə oxşarlıq təşkil edir.



Nazirlik rəsmisi həmçinin qeyd edib ki, əvvəlki ştamlardakı iybilmə, dadbilmə yeni ştamda az müşahidə olunur:

"Əsasən mədə-bağırsaq sisteminin pozulması daha çox qeydə alınır. Bəzi xəstələrdə ilkin əlamətlər bu cür ola bilər".



