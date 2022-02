Ukraynada toy zamanı xoşagəlməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, trendə çevirilən məşhur “twerk” rəqsini oynamaq istəyən qız biabır olub. Rəqs edərkən onun paltarı cırılıb. Qadın çox çalışsa da, bədənini örtə bilməyib. Hadisənin rəqs edən kişilərin arasında baş verməsi qızı lap çətin vəziyyətə salıb. Bu vəziyyət toy iştirakçılarını isə gülüşə qərq edib.

