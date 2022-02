19 yaşında 83 yaşlı kişidən hamilə qaldı: "Qarnımda şeytan var idi" - FOTOLAR

Keçmiş model Karissa Şanon 19 yaşı olanda üzləşdiyi hadisə barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o 2009-cu ildə “Playboy” üzvü olarkən Huq Hefnerdən hamilə qalıb. Modelin sözlərinə görə, o “Playboy”un qurucusu olan Hefnerlə onun malikanəsində görüşüb. Hamilə qaldığı biləndə üzüntü keçirdim deyən model qarnında sanki yadplanetli, şeytan daşıdığını bildirib. O hamilə olduğunu Hefnerdən gizlədib və tez bir zamanda uşaqdan intina edib. Model “Mirorr” qəzetinə açıqlamasında Hefnerlə birlikdə olmaq üçün tələyə salındığını ifadə edib.

Həmin vaxt Hefnerin 83 yaşı var idi.

