Uşaqlar arasında yoluxma artsa da, yüngül keçirirlər - Nazirlik mütəxəssisi

Hazırda uşaqlarda bir neçə infeksiya bir-birinə qarışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, infeksionist Təyyar Eyvazov “COVID-19” mövzusunda çıxışında deyib.

T.Eyvazovun sözlərinə görə, xəstəliyi törədən müxtəlif viruslar var:

"Azərbaycanda 12 yaşdan yuxarı uşaqların peyvənd olunmasına icazə verilib. Amma peyvənd olunanlara baxanda onların sayı çox azdır, heç bir faizi əhatə etmir. Qorunmayan uşaqlarda koronavirusa rast gəlmə halı artır. Birmənalı olaraq uşaqlar arasında xəstəlik yüngül keçir. Bəzən ağırlaşma halları olur. Bu da xroniki xəstəliyi, yanaşı xəstəliyi olan uşaqlarda müşahidə olunur”.

