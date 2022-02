Müğənni Vəfa Şərifova Türkiyənin paytaxtını səhv salıb.

ARB televiziyasında yayımlanan verilişdə qonaq olan müğənni Vəfa Şərifova Türkiyənin paytaxtının adını səhv deyib.

O, Gürcüstan və Rusiyanın paytaxtını düzgün desə də, Türkiyənin paytaxtının İstanbul olduğunu söyləyib. Daha sonra səhvini düzəldərək Türkiyənin paytaxtının Ankara olduğunu vurğulayıb.

“Biz Türkiyənin paytaxtını İstanbul bilirik, çünki ən böyük şəhər hesab olunur”.

