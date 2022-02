Xəbər verdiyimiz kimi, Baş Prokurorluq Tərtər hadisələri ilə bağlı həbs olunan bir sıra şəxslərin adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, həbs edilənlər arasında olan polkovnik Ələsgərov Vüsal Əziz oğlunun fotolarını əldə edilib.

Qeyd edək ki, ehtiyatda olan polkovnik Tərtər rayonunda yerləşən N saylı hərbi hissəsinin komandiri kimi 2017-ci ilin aprel-may aylarında tabeliyində olan şəxsləri təhqir etməkdə, döyməkdə, işgəncə verməkdə ittiham edilib.

