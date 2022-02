Fransa kubokunda 1/4 final mərhələsinin oyunlarında "Marsel" - "Nitsa" matçı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qarabağ”ın Avropa Konfrans Liqasındakı rəqibi “Marsel” “Nitsa”ya 1:4 hesabıyla məğlub olub.



Qeyd edək ki, "Qarabağ" fevralın 17-də səfərdə "Marsel"lə qarşılacaq. Cavab oyunu isə fevralın 24-də Bakıda baş tutacaq.

