Şuşa yolunda QƏZA: Sülhməramlıların BTR-i qan tökdü / FOTO

Xankəndidən Şuşaya çıxan yolda “Mercedes-Benz” markalı avtomobil Rusiya sülhməramlılarının zirehli texnikası ilə toqquşub.

Metbuat.az "Hrparak"a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb.Qəza nəticəsində vəziyyəti ağırlaşan 35 yaşlı Ermənistan vətəndaşı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisəyə səbəb olan sürücünün vəziyyəti qənaətbəxş olsa da xəstəxanaya yerləşdirilən 35 yaşlı sakinin səhhəti isə orta ağır kimi qiymətləndirilib.

Məlumata görə sülhməramlıların həmin ərazidə yolu bağlayıblar.

