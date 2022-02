Səkkiz peyvənd vurduran Jirinovski Omikrona YOLUXUBMUŞ

Bir neçə gündür xəstəxanada intensiv müalicə edilən Liberal Demokrat Partiyası Jirinovskinin vəziyyəti yaxşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun özü açıqlama verərək qeyd edib ki, hazırda səhəti yaxşıdır. O xəstəxanada mütəmadi olaraq partiyanın işləri ilə də məşqul olmağa vaxt tapır.

Qeyd edək ki, Rusiya Səhiyyə Nazirliyi siyasətçinin fevralın 2-də koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirildiyini bildirmişdi. O Omikron ştamına yoluxmuşdu. Daha sonra məlum olmuşdu ki, 2021-ci ilin dekabrında Jirinovskinin səkkizinci dəfə COVID-19-a qarşı peyvənd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.