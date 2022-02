Çin lideri Si Cinpin Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana məktub ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çin lideri məktubda qeyd edib:

"Həyat yoldaşım Pen Liyuan və mən sizə və həyat yoldaşınız Əminə Ərdoğana xəsətlənməyinizdən səmimi təəssüfümüzü bildiririk. Sizə tezliklə sağalmağınızı arzulayırıq”.

Qeyd edək ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan və həyat yoldaşı Əminə Ərdoğan ötən həftə koronavirusa yoluxub.

