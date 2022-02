"Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində Vahid Səhiyyə Çağrı Mərkəzi yaradılacaq".

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur Musayev bu gün keçirdiyi brifinqdə deyib.

Onun sözlərinə görə, hər bir vətəndaş çağrı mərkəzinə müraciət edərək tiblə bağlı istənilən sorğunu ünvanlaya biləcək:

“Bununla da vətəndaşların problemlərinin həllinə və sorğusunun operativ şəkildə cavablandırılmasına nail olacağıq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.