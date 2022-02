Qızını öldürən anadan dəhşətli sözlər: "Ağzını selofanla doldurub..." - FOTOLAR

Türkiyənin İzmir vilayətindəki 29 yaşlı qızını boğaraq öldürən ana, məhkəmədə ifadə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, qızı narkotik aludəçisi olduğu üçün ailədə narazılıqlar yaranıb. Ana bildirib ki, o qızı tərəfindən şiddətə məruz qalıb. Psixoloji pozuntular keçirən qız, anasından pul tələb edərkən, tərəflər arasında mübahisə yaşanıb. Əsəblərinə hakim ola bilməyən qız yerə sərilib.

Bu zaman ana qızının ağzını selofanla dolduraraq, onu boğub. Ananın sözlərinə görə, hadisə ilə atanın və qızın qardaşının əlaqəsi yoxdur.

