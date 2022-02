"Qarabağ" azarkeşlərinə görə cərimələnib

AFFA İntizam Komitəsi Azərbaycan Premyer Liqasında XV turun "Neftçi" - "Qarabağ" oyununda baş vermiş hadisələrə hüquqi qiymət verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi 1 600 manat cərimələnib. Buna komanda azarkeşlərinin meydana kənar əşya atmaları səbəb olub.

Paytaxt klubu isə 73-cü dəqiqədə meneceri Qədir Həsənov texniki zona qaydalarını pozduğu üçün birbaşa qırmızı vərəqə alması səbəbindən 800 manat ziyana düşüb. Eyni zamanda Qədirov 1 oyunluq cəzaya məruz qalıb.

Qeyd edək ki, görüş "Qarabağ"ın qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:1.

