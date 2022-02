Qayınanasını öldürdüyünü deyən Əfsanə ilə bağlı YENİ XƏBƏR: Uşaqlarının atası... - VİDEO

ARB TV-nin “Səni Axtarıram” verilişində gərgin anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elşadın uşaqları üçün tələb etdiyi DNT analizinin cavabları açıqlanıb. Analizin cavabında Əfsanənin uşaqlarının atasının Elşad olduğu müəyyənləşib.

Qeyd edək ki, Elşad “Səni Axtarıram” verilişinə həyat yoldaşı Əfsanənin anasını öldürdüyü iddia edərək, cinayət işinin açılaması üçün müraciət etmişdi. Eyni zamanda Əfsanənin əmisi oğlu Seymurla münasibətinin olduğunu iddia edən Elşad bu səbəbdən uşaqların atasının dəqiq kimliyi barədə Xoşqədəm Hidayətqızından DNT analizinin alınması üçün istəyi olmuşdu. Müraciət əsnasında, aparılan araşdırmaların nəticəsində Elşadın həyat yoldaşı Əfsanə canlı efirdə qayınanasını öldürdüyünü də etiraf etmişdi.

