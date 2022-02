Yaşayış olmayan evin mətbəxinə girən polis dəhşətə gəldi: 2 ildir, 70 yaşında...

İtaliyanın Lombardiya bölgəsində yaşayış olmayan evə baxış keçirən polis dəhşətə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis evin mətbəxində qadına aid cəsəd tapıb. Özünü mumyalayan qadının 2 ildir ölü olaraq mətbəxdəki oturacaqda əyləşdiyi güman edilir. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, qadının 70 yaşı var. Qadının üzərində heç bir zorakılıq izinə rast gəlinməyib. Bildirilir ki, qadın ölümündən bir müddət əvvəl təbii vasitələrlə özünü mumyalayıb. Buna görə də cəsəd çürüməyib.

Qadının niyə belə addım atdığı dəqiq məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.