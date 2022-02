Rəisidən nüvə silahı barədə MÜHÜM AÇIQLAMA: Xamenei fətva verib ki...

“İran nüvə silahı əldə etmək niyyətində deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident İbrahim Rəisi belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ali dini lider Ayətullah Əli Xameneinin kütləvi məhvetmə silahlarına qarşı fətvası var və İran buna uyğun davranır. Rəisinin sözlərinə görə, İran xarici siyasətdə qonşularla əlaqələri gücləndirərək, etibar qazanmaq istəyir.

“Davamlı təhlükəsizliyi təmin etmək, bölgəni inkişaf etdirərək daha təhlükəsiz hala gətirmək yalnız əməkdaşlıq və sülh sayəsində mümkündür” - deyə Rəisi bildirib.

