Dövlət Vergi Xidmətinin işçiləri təltif edilib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan Respublikasında vergi sisteminin inkişafında xidmətlərinə görə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin aşağıdakı işçiləri təltif ediliblər:

“Tərəqqi” medalı ilə

İsgəndərov Xaliq Fəxrəddin oğlu

İsgəndərov Xəqani Qara oğlu

Məmmədov Ələkbər Comərd oğlu

1-ci dərəcəli “Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə”

medalı ilə

Bəşirov Cəmşid Fərman oğlu

Əliyeva Esmira Adil qızı

Əsgərov Elşad Novruz oğlu

Həsənov İlkin Qvami oğlu

Kərimov Faiq Ramiz oğlu

Məmmədov Hafis İlyas oğlu

Muradova Validə Əliağa qızı

Mustafayeva Ramilə Şahməmməd qızı

Namazov Rauf Cümşüd oğlu

Rəhimova Nahidə Həsən qızı

Süleymanov İlqar Nəsib oğlu

Şükürov Niyaz Məmmədxan oğlu

2-ci dərəcəli “Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə”

medalı ilə

Ələkbərov Riyad Əli oğlu

3-cü dərəcəli “Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə”

medalı ilə

Balayev Orxan Arif oğlu

Məmmədzadə Zeynalabdin Yunsur oğlu.

