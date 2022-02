Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) təhlükəsizlik kəməri ilə bağlı sürücülərə müraciət edib.

DİN-dən Metbuat.az-a daxil olan müraciətdə deyilir:

"Əziz sürücülər, həyatınız bizim üçün dəyərlidir. Hərəkətə başlamazdan əvvəl təhlükəsizlik kəmərini taxın və bütün sərnişinlərinizin təhlükəsizlik kəməri taxmalarını təmin edin".

