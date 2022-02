Türkiyədə ağır qəza, ölən və yaralananlar var

Türkiyənin Sivas vilayətinin Şarkışla rayonunda ağır qəza baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Hürriyet” məlumat yayıb.

Belə ki, sərnişin avtobusu yolun buz bağlaması səbəbindən dayana bilməyib və qarşısındakı TIR-a çırpılıb. Yük maşınının qoşqusunda ilişib qalan avtobusun sürücüsü ölüb, ikisi ağır olmaqla, beş nəfər xəsarət alıb.

Qəza Sivas-Kayseri avtomobil yolunun Şarkışla rayonu çıxışında baş verib.

Yaralılar Sarkışla və Sivas xəstəxanalarına aparılıb. Qəza ilə bağlı araşdırmalar davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.