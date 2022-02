Ötən ay araşdırmalar zamanı işəgötürənlərin 26 685 manat əməkhaqqının işçilərə ödənilməsinin gecikdirildiyi müəyyən edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, həmin vəsaitin işəgötürənlər tərəfindən işçilərə ödənilməsi təmin olunub.

Bundan başqa, ötən ay üçün ölkədə əmək qanunvericiliyi ilə bağlı 103 hüquq pozuntusu aşkarlanıb.

