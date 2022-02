ABŞ-ın texnologiya firması “Maxar” Rusiya ordusunun Ukrayna sərhədindəki fəaliyyəti ilə bağlı peyk görüntüləri yayımlayıb.

Metbuat.az Türkiyənin “Milliyet” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, fotolardan birində Belarus-Ukrayna sərhədindəki Qolem şəhərində yerləşən Zyabrovka hava bazası əks olunub. Bu baza Ukrayna sərhədindən 25 kilometr məsafədə yerləşir.

Bazada Rusiya iri səhra xəstəxanası qurub. Xəstəxananın Rusiya ordusunun Qarabağda qurduğu xəstəxana ilə oxşar olması diqqət çəkib.

