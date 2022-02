Bakıda avtobusda cibgirlik olub.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Yasamal RPİ-nin 26-cı Polis Bölməsinə fevralın 4-də rayon ərazisində “Daewoo” markalı marşrut avtobusunda bir nəfərin Bakı şəhər sakini A.Dəllalianın mobil telefonunu soyğunçuluq yolu ilə alması və avtobusdan düşərək qaçması barədə məlumat daxil olub.

Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində soyğunçuluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Şabran rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş C.Hacağayev saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

