Türkiyədə “Survivor All Star” yarışmasında iştirak edən kikboks üzrə 6 qat dünya çempionu Pərviz Abdullayev (Kobra Pərviz) reperlik etməyə qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Allstar” adlı repin klipi Pərvizin rəsmi yutub səhifəsində paylaşılıb.

O, repi Kero ilə ifa edib. Sözügedən mahnının musiqisi İslam Şirvaniyə, sözləri Kerem Demirə məxsusdur.

Qeyd edək ki, klip yanvarda Türkiyədə çəkilib.

