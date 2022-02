“Çin ilə toqquşma istisna deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken belə açıqlama verib. Jurnalistin “Hind-Sakit okeanı hövzəsində Çin ilə toqquşma ola bilərmi?” sualına, diplomat “Heç bir şey qaçınılmaz deyil” deyə cavab verib.

Qeyd edək ki, Blinken Avtsraliya, Hindistan və Yaponiyadan olan həmkarları ilə bir araya gələcək.

