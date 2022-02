“Avropada müharibə ehtimalı var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiyanın Ukrayna torpaqlarında və ətrafında hərbi fəallığını artırması silahlı toqquşma ehtimalını artırıb. Stoltenberqin sözlərinə görə, Rusiyanın Ukraynanı tam işğal etmək təhlükəsi var. Baş katib Kiyevdə hökuməti devirmək, hibrid hücum və digər müdaxilə ehtimallarının da olduğunu bildirib.

