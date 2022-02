Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan koronavirusdan sağalandan sonra ictimaiyyət qarşısına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o , koronavirusu yüngül keçirdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, peyvənd olduğu üçün koronavirus ciddi fəsadlar törətməyib:

“İki doza Sinovac, bir doza Biontecht oldum. Buna görə də, çox-çox rahat keçirdim. 4-5 gündə neqativə qayıtdıq”.

Qeyd edək ki, Ərdoğan iki gün əvvəl koronavirusdan sağalıb.

