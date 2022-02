Azərbaycanla bağlı hadisələr müsbət yöndə irəliləyir - Ərdoğan

Azərbaycanla bağlı hadisələr müsbət yöndə irəliləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

"Hazırda Rusiya-Ukrayna böhranı var və bununla bağlı addımlar atırıq. Ukrayna səfərimizdən sonra digər ölkələr də addım atır. Onlarla da görüşlərimiz olub. Azərbaycanla da bağlı hadisələr müsbət yöndə irəliləyir və bu, bizi sevindirir. Əlbəttə ki, dünyada baş verənləri yaxından izləyirik. Dünyadan qopmuş liderlik və ya siyasət olmaz", - deyə o bildirib.

