Ruslar 14 fevralı belə qeyd edir: Bahalı restoranlar, zərgərlik məhsulları...

Ruslar arasında Sevgililər Gününü qeyd etməyin ən məşhur yolları restorana, teatra, SPA salonuna və ya ekskursiyaya getməkdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Standard Bankı və səyahət xidmətləri şirkətlərinin araşdırmasında qeyd olunur. Sevgililər Günü üçün ən populyar fəaliyyətlərə şoulara, teatrlara və konsertlərə səyahətlər daxildir. Bankın məlumatına görə, 2022-ci ildə tədbir üçün bilet alınmasına xərclənən orta məbləği 3,2 min rubl təşkil edir. Üçüncü yerdə SPA salonlarına səfərlər, daha sonra isə müxtəlif ekskursiya proqramları gəlir. İlk beşliyi tamamlayan ev partilərinin təşkil edilməsidir.

Araşdırmanın nəticəsinə görə, sevgililərin əksər faizi 14 fevralı evdə və ya oteldə qeyd edir. Ruslar arasında Sevgililər Günündə ən çox sevilən hədiyyə çiçəklərdir. 2022-ci ildə çiçəklərin alınması üçün orta çek, bankın müştərilərinin statistikasına görə, 1,9 min rubl təşkil edir. Sevgililər Günü üçün hədiyyələr arasında ikinci ən populyar sorğu zərgərlik məhsullarıdır. 2022-ci ildə zərgərlik üçün orta xərc 11,8 min rubl təşkil edib.

Üçüncü yeri isə bayram ərəfəsində hədiyyə dəsti kimi ən çox sifariş edilən şirniyyatlar və spirtli içkilər daxildir.

