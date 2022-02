Bir müddətdir ki, Şərq bazarı yenidən qurulur.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə bazarın hazırkı vəziyyətini əks etdirən fotolar yayımlanıb.

Bazarın milli üslubu qorunaraq restovrasiya olunub.

Görüntüləri təqdim edirik:

