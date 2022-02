Azərbaycanda 3-3,5 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanlar Gəncə şəhərində qeydə alınıb.

Zəlzələ Gəncə ilə yanaşı, Qazax Tovuz Ağstafa Şəmkir Daşkəsən Gəncə və digər rayonlarda da hiss olunub.

