Gecə saatlarında bara basqın təşkil edən POLİSLƏR DƏHŞƏT YAŞADI: Çox sayda qadın... - VİDEO

İstanbulda polis bar kimi istifadə edilən şadlıq sarayına gecə saatlarında basqın təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, basqın zamanı polislər əyləncə mərkəzində ciddi müqavimətlə üzləşib. Polislər əyləncə mərkəzindəki insanların hücumuna məruz qalıb. Bildirilir ki, hadisə zamanı barda çox sayda qadın da olub. Qarşıdurma zamanı 14 polis xəsarət alıb. Müqavimətdən sonra polislər dəstək çağırmaq məcburiyyətində qalıb.

Dəstək qüvvələrin gəlişindən sonra əyləncə mərkəzi nəzarətə alınıb. 26 şübhəli saxlanılıb.

