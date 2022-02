Evdən qaçan arvadını sosial mediada tapdı: Fotolarını görəndə ŞOK YAŞADI - FOTOLAR

Türkiyənin Bursa şəhərində ana 3 uşağı ilə birlikdə gəzmək bəhanəsi ilə evdən çıxaraq geri qayıtmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həyat yoldaşını axtarmağa başlayan ailə başçısı sosial mediada onun fotoları ilə üzləşib. Qadının başqa kişi ilə fotolarını görən ər qəzəblənib. Ardınca ailə başçısı 18 ildir evli olduğu həyat yoldaşının ona boşanma iddiası qaldırdığını öyrənib. Bundan sonra, ailə başçısı da qadına qarşı təzminat və uşaqları üçün vəkalət iddiası qaldırıb. Qadın bildirib ki, ərinin onun boşaması üçün bilərəkdən fotolarını sosial mediada paylaşıb.

