Respublika üzrə pensiyalar bu tarixdə tam ödəniləcək

Respublika üzrə pensiyaların fevralın 15-də tam ödənilərərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.

Metbuat.az-a Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan verilən məlumata görə, bu ilin 1 yanvar tarixindən etibarən tətbiq olunan pensiya artımının yanvar ayı üçün olan artımı fevral ayının pensiyası ilə birgə ödəniləcək:

"Bundan başqa, cari il üzrə verilməsi nəzərdə tutulan 200 manat maddi yardımın rüblər üzrə bölünməklə ilk 50 manatı da fevral ayınının pensiyasının üzərinə əlavə olunacaq. Həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək".

