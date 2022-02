İran ordusu Bəsrə körfəzində iki qayığı ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət televiziyası məlumat yayıb. İddialara görə, qayıqlar qanunsuz olaraq neft məhsulları daşıdığı üçün saxlanılıb. Qayıqların göyərtəsində 15 min litr yanacağın olduğu irəli sürülür. Qayıqların hansı ölkəyə aid olduğu açıqlanmır.

