Rusiyada birjalar həftəyə ciddi ucuzlaşma ilə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Moskva Birjası (MİCEX) 2 faiz dəyər itirib. RTS indeksi də 2,8 faiz dəyər itirib. Məlumata görə, MİCEX və RTS indeksləri ötən həftənin son iş günündə 5 faizə yaxın dəyər itirmişdi. Bununla belə, rubl həftənin ilk iş günündə dollar qarşısında 0,85 faiz dəyər qazanaraq, 76,5 səviyyəsinə çatıb.

Ekspertlərin sözlərinə görə, Ukrayna ilə müharibə ehtimalı Rusiya birjalarının ciddi dəyər itirməsinə səbəb olur.

