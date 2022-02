DİN-in bir neçə idarəsinin yerləşəcəyi inzibati bina istifadəyə verilib

Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya, Daxili Təhqiqatlar, Səfərbərlik İşləri və Mülki Müdafiə idarələrinin yerləşəcəyi inzibati bina yenidənqurma və əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.



Paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən üçmərtəbəli inzibati bina xidməti otaqlardan, Növbətçi Hissə, silah-sursat saxlama yerindən ibarət olmaqla mərkəzləşdirilmiş kondisioner-ventilyasiya, yanğın siqnalizasiyası, videomüşahidə və rabitə kommunikasiya sistemləri ilə təmin edilib, bütün otaq və sahələrdə təyinata uyğun olaraq zəruri mebel və inventarlar quraşdırılıb.

Binanın ərazisində abadlıq-yaşıllaşdırma və işıqlandırma işləri icra edilib.

