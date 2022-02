Bakıda intihar hadisəsi baş verib.



Metbuat.az Lent.az- a istinadən xəbər verir ki, məlumatına görə, hadisə paytaxtın Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsində qeydə alınıb.

Qəsəbə sakini, 20 yaşlı Xədicə Yaşar qızı Adıyeva yaşadığı evin həyətində özünü asıb.

Faktla bağlı Xəzər Rayon Prokurorluğunda cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, intihar edən X.Adıyeva Bakıda yerləşən universitetlərdən birinin tələbəsidir.

