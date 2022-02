Putindən orduya təlimat: Mənim əmrimi gözləyin / ŞƏRH

“Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynaya hücum barədə hələlik qəti qərar verməyib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin təhlükəsizlik məsələləri üzrə eksperti Abdullah Ağar Moskva-Kiyev gərginliyini şərh edərkən belə deyib. O hesab edir ki, Putin hələlik siyasi hadisələrin gedişatını nəzərdən keçirir:

“Hesab edirəm ki, Putin qəti qərar verməyib. Çox güman ki, Putin orduya təlimat verib ki, “hücum üçün əmrimi gözləyin. Əmr vermədən vəziyyəti gərginləşdirəcək heç bir müdaxilə etməyin” deyib”. Ağar hesab edir ki, Rusiya müdaxilə barədə qərar verərsə, Ukraynanı işğal etmək elə də asan olmayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.