Türkiyə ordusunun Azərbaycanda hərbi bazasi yaradıla bilər - Məhəmməd Əsədullazadə

"Rusiya rəhbərliyinin KTMT, Avrasiya İttifaqı və digər təşkilatlarında yer alması mümkün görünmür".

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a politoloq Məhəmməd Əsədullazadə edib. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın da Qarabağda Azərbaycana qarşı təzyiqləri neytrallaşdırılacaq.

"Qeyd edim ki, Laçın şəhərindən yan keçməklə yeni dəhliz yolu çəkilir. Azərbaycan bu yeni dəhliz yolunda öz postunu qoyması mümkündür. Artıq bununla bağlı separatçıların həyəcanlı səsləri eşidilir. Həmçinin yeni dəhliz yolunda qondarma erməni polisinin patrul xidmətinə imkan verilməməlidir. Məhz Azərbaycan və Türkiyənin siyasi tandemi nəticəsində bu dəhliz yolu çəkilir. Nə Rusiya, nə də Ermənistan bu yolun çəkilməsində maraqlı deyildilər. "Şuşa Bəyannaməsi" Azərbaycanın mövqeyini gücləndirir və bu imkan verəcək ki, geosiyasi böhran fonunda Türkiyə ordusunun Azərbaycanda hərbi bazasi yaradılsın".

Politoloq qeyd etdi ki, MDB məkanında yalnız Azərbaycan öz müstəqilliyini güclü şəkildə qoruyaraq müttəfiq seçərək xüsusilə NATO ölkəsi ilə hərbi ittifaqı möhkəmləndirə bildi.

Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi-siyasi müttəfiqlik sənədi olan "Şuşa Bəyannaməsi" iki ölkə parlamenti və prezidentləri tərəfindən təsdiq edilib. Bununla da iki ölkənin müttəfiqliyi hüquqi status aldı.

Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.