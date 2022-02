“Rusiya donanması ölkə sularına qanunsuz daxil olan gəmilərə atəş açmağa hazırdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya donanmasının zabiti “İnterfax” agentliyinə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, atəş əmri yalnız “yuxarıdan” verilə bilər. Onlar bu əmri yerinə yetirməyə hazırdırlar.

Qeyd edək ki, Moskva ABŞ-a məxsus sualtı qayığın Sakit okeanında Rusiya ərazisinə daxil olduğunu açıqlamışdı. ABŞ isə bu iddiaları rədd etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.