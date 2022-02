AMEA Prezidenti katibliyinin rəisi, siyasi elmlər doktoru Eldar Qurban oğlu Əmirov saxlanılıb.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, E. Əmirov hüquq-mühafizə orqanlarının həyata keçirdiyi əməliyyat zamanı tutulub.

Qeyd edək ki, E. Əmirov bu gün AMEA Prezidenti vəzifəsindən istefa verən Ramiz Mehdiyevin baldızı oğludur.

O, R.Mehdiyevin Prezident Adminstrasiyasında rəhbər olduğu vaxtlar onun köməkçisi də işləyib.

